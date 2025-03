Jahn Regensburg verliert 0:1 gegen Düsseldorf

Düsseldorf: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg im Kampf gegen den Abstieg wichtige Punkte liegen lassen. Der Tabellenletzte verlor am Nachmittag in Düsseldorf - mit 0:1. Die weiteren Ergebnisse: Paderborn gegen Kaiserslautern 5:3 und Elversberg gegen Preußen Münster: 0:1.

