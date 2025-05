Jahn Regensburg steht als erster Zweitliga-Absteiger fest

In der zweiten Fußball-Bundesliga steht Jahn Regensburg als erster Absteiger fest. Der Tabellenletzte kam am Abend in Köln nicht über ein 1:1 hinaus. In der Bundesliga gewann Dortmund das Abendspiel mit 4:0 gegen Wolfsburg. Der FC Bayern gab beim 3:3 in Leipzig noch kurz vor Schluss einen Sieg aus der Hand und musste die vorzeitige Meisterfeier erneut verschieben. Die weiteren Ergebnisse: St. Pauli - Stuttgart 0:1 Gladbach - Hoffenheim 4:4 Union Berlin - Bremen 2:2.

