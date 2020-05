Jahn Regensburg startet mit Remis in die Restsaison der 2. Fußball-Bundesliga

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga ist Jahn Regensburg mit einem Unentschieden in die restliche Saison gestartet. In der ersten Partie nach der corona-bedingten Spielpause trennten sich die Oberpfälzer zuhause von Holstein Kiel 2:2. Außerdem spielten: Bochum gegen Heidenheim 3:0, Aue gegen Sandhausen 3:1, und Karlsruhe besiegte Darmstadt 2:0. Um 15:30 Uhr beginnt der 26. Spieltag der ersten Liga. Der FC Augsburg empfängt dabei den VfL Wolfsburg. Als Spitzenspiel des Tages gilt das Derby Dortmund gegen Schalke.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 15:00 Uhr