Jahn Regensburg spielt in der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 in Braunschweig

Zum Fußball: Im Kellerduell der Zweiten Bundesliga hat Jahn Regensburg 0:0 in Braunschweig gespielt. Regensburg bleibt weiter am Tabellenende. Außerdem gewann Tabellenführer Paderborn 3:1 in Elversberg. Köln und Hannover trennten sich 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 15:00 Uhr