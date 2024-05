Jahn Regensburg schafft direkten Wiederaufstieg in zweite Liga

Wiesbaden: Jahn Regensburg hat den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga geschafft. Nach dem 2:2 im Relegations-Hinspiel schlugen die Oberpfälzer im Rückspiel Wehen Wiesbaden mit 2:1. Vor 11.000 Zuschauern in der Wiesbadener Arena feierte Regensburg damit den direkten Wiederaufstieg. Wiesbaden ärgerte sich über zwei nicht gegebene Elfmeter und spielt in der nächsten Saison nun in der dritten Liga.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 23:00 Uhr