Jahn Regensburg kassiert Heimniederlage gegen Bochum

Winterwetter lockt viele Bayern in die Berge

München: In Bayern herrschte heute viel Betrieb an beliebten Ausflugszielen wie zum Beispiel am Ochsenkopf im Fichtelgebirge oder am Spitzingsee im Landkreis Miesbach. Ab morgen tritt im Freistaat die 15-Kilometer-Regel für die Bewohner von Corona-Hotspots in Kraft. Damit sind in 28 Landkreisen die Ausflugsmöglichkeiten eingeschränkt. Laut Robert Koch Institut gelten als Corona-Hotspots beispielsweise die Landkreise Berchtesgadener Land, Wunsiedel im Fichtelgebirge und Deggendorf, Passau und Rottal/Inn. Betroffene Städte sind zum Beispiel Weiden, Hof und Coburg, sowie als einzige Großstadt Nürnberg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 14:00 Uhr