Jahn Regensburg bleibt auf dem letzten Tabellenplatz

Ulm: In der 2. Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg das Kellerduell in Ulm mit 1 zu 5 verloren. Hannover spielte zuhause 2 zu 2 gegen Preussen Münster. Und Darmstadt verlor sein Heimspiel gegen Paderborn mit 0 zu 1. In der ersten Liga läuft die Partie Hoffenheim gegen Frankfurt. Um 17 Uhr 30 spielt St. Pauli gegen Union Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 16:00 Uhr