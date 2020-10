Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig 3:0 geschlagen. Die Regensburger rücken in der Tabelle damit auf den dritten Platz. Nicht so viel Erfolg hatte der 1.FC Nürnberg. Der Club kam gegen den Karlsruher SC nicht über ein 1:1 hinaus und steht nun auf dem 6. Rang.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 21:00 Uhr