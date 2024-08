Jäger erschießt Wolf in der Hohen Rhön

Würzburg: Nach dem Fund mehrerer toter und verletzter Schafe ist in Unterfranken ein Wolf erschossen worden. Wie die Bezirksregierung bekanntgegeben hat, wurde das Tier in der Nacht auf Dienstag in der Hohen Rhön erlegt. Nach den Schafsrissen im Juni und Juli war per Genanalyse festgestellt worden, dass ein Wolf verantwortlich war. Ob es das erschossene Tier war, wird jetzt überprüft.

