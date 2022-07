Jacke von Ex-Astronaut Aldrin bringt bei Versteigerung Millionen-Summe

Gazprom reduziert Gasmenge in Pipeline Nord Stream 1

Berlin: Der russische Energiekonzern Gazprom hat seine Ankündigung wahrgemacht und seine Gaslieferungen nach Deutschland erneut reduziert. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, bestätigte im Deutschlandfunk, dass die Liefermenge gedrosselt wurde. Man werde beobachten, ob es dabei bleibe. Gazprom hatte angekündigt, ab heute nur noch 20 Prozent der maximal möglichen Menge zu liefern, das ist halb so viel wie noch vor einigen Wochen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der russische Konzern offenbar deutlich mehr Gas durch die Slowakei leiten will. Wie der Pipelinebetreiber Eugas in Bratislava mitteilte, wurde die Durchleitung von fast 69 Millionen Kubikmetern Gas angemeldet, fast doppelt so viel wie in den vergangenen Tagen. Die Leitung Transgas führt von Russland über die Ukraine in die Slowakei und anschließend nach Österreich und Deuschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2022 10:15 Uhr