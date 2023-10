IWF sieht Deutschland 2023 noch tiefer in der Rezession

Washington: Deutschland wird dieses Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds als einzige große Volkswirtschaft schrumpfen. Der IWF sagt Deutschland in seinen neuen Prognosen für heuer ein Minus von 0,5 Prozent voraus. Die Prognose der Washingtoner Experten liegt nochmal unter der von Wirtschaftsminister Habeck, der in seiner Herbstprojektion von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent ausgeht. Deutschland spürt die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders deutlich. Die auf Export ausgerichtete Industrie leidet unter den hohen Energiepreisen. Im nächsten Jahr traut der IWF Deutschland dann wieder ein Wachstum von 0,9 Prozent zu. Auch hier ist die Bundesregierung optimistischer - sie prognostiziert ein Plus von 1,3 Prozent im kommenden Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 12:00 Uhr