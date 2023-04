IWF sieht Deutschland 2023 in einer Rezession

Kurzmeldung ein/ausklappen In Deutschland sind 185 Klagen wegen Impfschäden anhängig

Frankfurt am Main: In Deutschland sind nach Informationen von Anwälten mindestens 185 Zivilklagen anhängig, in denen mögliche Schäden durch Corona-Impfungen geltend gemacht werden. Der erste Prozess sollte am 28. April vor dem Landgericht Frankfurt beginnen, ist inzwischen aber auf Anfang Juli verschoben worden. In diesem Verfahren klagt eine Frau gegen die Mainzer Firma Biontech. Sie habe von der Covid-19-Impfung unter anderem einen Herzschaden erlitten, so der Vorwurf. Es gibt aber Klagen gegen alle vier großen Hersteller von Corona-Impfstoffen und jeder Fall muss einzeln verhandelt werden. Insgesamt berichten die Anwaltskanzleien von Tausenden Anfragen, von denen die meisten aber als aussichtslos zurückgewiesen worden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2023 16:00 Uhr