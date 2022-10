IWF senkt Wirtschaftserwartungen für 2023 weiter

Nachrichtenarchiv - 11.10.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Weltwirtschaft gerät immer stärker in den Sog des Ukraine-Kriegs, der hohen Inflationsraten und der Corona-Folgen. Der Internationale Währungsfonds, IWF, hat seine Erwartungen für das kommende Jahr weiter zurückgenommen. Rund ein Drittel der Länder dürften nach jetziger Schätzung in die Rezession rutschen. Weltweit rechnet der IWF für das kommende Jahr noch mit einem Wirtschafts-Wachstum von 2,7 Prozent - 0,2 Punkte weniger als noch vor drei Monaten angenommen. Besser als im Juli erwartet schneidet die russische Wirtschaft ab: Sie schrumpft zwar, aber nicht so stark wie zuvor angenommen. Noch immer verkaufe Russland viel Öl ins Ausland, so der IWF. Auch die Nachfrage im Land sei stabil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 16:00 Uhr