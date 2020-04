IWF fordert mehr Zeit für Verhandlungen EU-GB

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien sollte sich mehr Zeit für die Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen nehmen. Das forderte die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Georgiewa, in einem Interview mit der BBC. Die IWF-Chefin verwies dabei auf die Unsicherheit in der Wirtschaft infolge der Corona-Krise. Georgiewa wörtlich: "Es ist schon schwer genug. Macht es nicht noch schwieriger". Großbritannien und die EU planen, ab der kommenden Woche über die künftigen Beziehungen reden. Premier Johnson hatte eine Frist bis Jahresende gesetzt, um einen Vertrag auszuhandeln. Großbritannien strebt einen möglichst ungehinderten Zugang zum europäischen Binnenmarkt an, den die EU aber nur gewähren will, wenn sich das Vereinigte Königreich weiterhin EU-Standards unterwirft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 12:00 Uhr