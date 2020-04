IWF erwartet massiv steigende globale Verschuldung

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Internationale Währungsfonds rechnet wegen der immensen Folgen der Corona-Pandemie weltweit mit einer massiv steigenden Verschuldung. Die genaue Höhe werde vor allem von der Dauer der Krise abhängen, wie der IWF mitteilte. Wichtig sei auch, wie schnell und stark sich die Wirtschaft erholen werde, sobald sich die gesundheitliche Lage stabilisiere. Aktuell schätzt der IWF die direkten finanziellen Auswirkungen auf 3,3 Billionen Dollar pro Jahr. Besonders hohe Haushaltsdefizite werden in den USA und China erwartet. In Europa werden demnach vor allem Italien und Spanien betroffen sein. Bundesfinanzminister Scholz hatte zuletzt bereits gesagt, die Schuldenquote in Deutschland werde durch die Hilfspakete auf rund 75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts klettern. Momentan liegt das Verhältnis bei knapp 60 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 17:00 Uhr