IW-Experte warnt vor drückender Beitragslast

Berlin: Beitrags- und Steuerzahler müssen sich Experten zufolge auf wachsende Belastungen einstellen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft macht dafür Union und SPD verantwortlich. IW-Steuerexperte Pimpertz sagte, die neue Koalition steuere in ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten hinein. Union und SPD wollen etwa Steuergeld einsetzen, um das Rentenniveau so hoch wie bisher zu halten. Laut Pimpertz werden auch die Beiträge zur Krankenversicherung steigen. Durchschnittlich 46 Prozent des Einkommens könnten bald in Sozialabgaben gehen - derzeit sind es gut 42 Prozent. Der designierte Bundeskanzler Merz hat über solche Befürchtungen jetzt in einem Interview gesagt, sie seien "sicherlich nicht unberechtigt". Aufgabe der künftigen Regierung werde aber sein, dass es den Menschen am Ende der Wahlperiode besser gehe als zuvor. Die angekündigte Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen ist laut Merz noch nicht fix vereinbart.

