Italiens Staatschef nimmt Draghis Rücktrittsgesuch an

Habeck verkündet wegen Gaskrise weitere Gegenmaßnahmen

Berlin: Die Bundesregierung reagiert auf den drohenden Mangel an russischem Erdgas mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen. Wie Wirtschaftsminister Habeck am Nachmittag bekannt gab, wird die vorgeschriebene Mindestbefüllung der Gasspeicher erhöht. Sie beträgt schon im September 75 Prozent, steigt im Oktober weiter und muss im November bei 95 Prozent. Außerdem will Habeck neben der Steinkohle ab Oktober auch Braunkohle zur Stromgewinnung einsetzen. Darüber hinaus werden Wirtschaft und Privatleute zum Gassparen ermuntert. So soll es ab dem Herbst wieder verstärkt Home-Office geben, um Büros nicht heizen zu müssen. Mieter können die vorgeschriebene Mindesttemperatur in ihren Wohnungen für die kommenden zwei Winter außer Acht lassen - wenn sie zum Beispiel übers Wochenende verreisen. Habeck bestätigte zugleich, dass Russland durch die frisch gewartete Gas-Pipeline "Nord Stream 1" lediglich 40 Prozent der möglichen Kapazität pumpt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2022 14:45 Uhr