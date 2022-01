Italiens Regierung bittet Mattarella um Verbleib im Amt

Grüne wählen jüngste Parteivorsitzende ihrer Geschichte

Berlin: Die Grünen haben die jüngste Parteivorsitzende ihrer Geschichte gewählt. Die 28-jährige Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang, bisher Parteivize, erhielt heute beim digitalen Parteitag rund 76 Prozent Zustimmung. Sie trat ohne Gegenkandidaten an. In ihrer Bewerbungsrede rief Lang die Grünen auf, die Verbindung von Klimaschutz und Gerechtigkeit zur Grundlage ihrer Politik zu machen. Regieren in der Ampelkoalition sei eine große Chance. Dennoch würden die Grünen nicht die Politikbereiche aufgeben, für die sie kein Ministerium bekommen hätten. Für den männlichen Teil der Doppelspitze gilt der Außenpolitiker Omid Nouripour als aussichtsreichster Kandidat. Neben dem Realo treten noch Matthias Ilka aus Hessen und Torsten Kirschke aus Berlin zur Wahl an. Das heutige Votum beim Online-Parteitag muss noch per Briefwahl bis Mitte Februar bestätigt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.01.2022 17:15 Uhr