Italiens Polizei nimmt über 90 Mafiosi fest

Staatsregierung konkretisiert Restaurant-Regeln

München: Die Staatsregierung hat die Regeln für die bayerische Gastronomie vorgestellt, die nach der Corona-Zwangspause ab kommender Woche wieder öffnet. Wie Staatskanzleichef Herrmann nach der Kabinettssitzung erklärte, gilt auch im Biergarten und im Wirtshaus die Eineinhalb-Meter-Abstandsregel. Miteinander an einem Tisch sitzen dürften Mitglieder einer Familie oder eines Hausstandes sowie ein weiterer Hausstand. Grundsätzlich müssen Personal und Gäste Mund und Nase bedecken - außer es wird beispielsweise in der Küche der Mindestabstand eingehalten. Und Gäste können am Tisch die Maske abnehmen. Ab kommender Woche machen im Freistaat die Biergärten wieder auf. Und Gaststätten können Menschen draußen bewirten, eine Woche später dann auch drinnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 18:00 Uhr