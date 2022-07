Italiens Ministerpräsident Draghi vor Rücktritt

Nachrichtenarchiv - 21.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italiens Ministerpräsident Draghi will offenbar endgültig zurücktreten. In der Abgeordnetenkammer bat er am Vormittag darum, die Sitzung zu unterbrechen. Er wolle sich zum Präsidenten der Republik begeben, um mit ihm über seine politischen Absichten zu sprechen, sagte Draghi mit Blick auf die Vertrauensabstimmung am Vorabend. Diese hatte der Ministerpräsident zwar gewonnen, seine drei wichtigsten Koalitionspartner, auf deren weitere Unterstützung Draghi gepocht hatte, waren dem Votum aber ferngeblieben. Draghi hatte im Zuge der Regierungskrise bereits am Donnerstag vergangener Woche bei Staatspräsident Mattarella seinen Rücktritt angeboten. Mattarella lehnte dies damals aber ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2022 10:00 Uhr