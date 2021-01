Italiens Ministerpräsident Conte will heute zurücktreten

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Nach einer wochenlangen Regierungskrise will Italiens Ministerpräsident Conte heute zurücktreten. Wie die Regierung am Abend mitteilte, wird Conte zunächst den Ministerrat informieren und anschließend den Rücktritt bei Staatspräsident Mattarella offiziell einreichen. Conte hatte mit seinem Mitte-Links-Bündnis zwar in der vergangenen Woche zwei Vertrauensabstimmungen im Parlament knapp gewonnen. Nach dem Rückzug der Kleinpartei Italia Viva verfügt er jedoch über keine stabile Mehrheit mehr. Medienberichten zufolge hofft Conte darauf, von Staatschef Mattarella erneut mit einer Regierungsbildung beauftragt zu werden. In Italien wird aber auch die Möglichkeit einer Expertenregierung diskutiert. Hintergrund der Krise ist ein Streit über den Einsatz von EU-Hilfsgeldern in der Corona-Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 06:00 Uhr