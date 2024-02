Italiens Kulturminister verurteilt Appell zum Ausschluss Israels von Biennale

Rom: Italiens Kulturminister Sangiuliano hat empört auf den Aufruf tausender Künstler, Architekten und Kuratoren zum Ausschluss Israels von der Biennale reagiert. Das entsprechende Schreiben sei "inakzeptabel" und "schändlich". Es bedrohe "die Freiheit der Gedanken und der Kreativität". Ein Kollektiv, das sich "Bündnis Kunst, nicht Genozid" nennt, hat wegen des Kriegs im Gazastreifen den Ausschluss Israels von der diesjährigen Kunstausstellung in Venedig gefordert. Jegliche offizielle Vertretung Israels in der internationalen Kulturszene sei eine Befürwortung seiner Politik und des - Zitat - "Genozids in Gaza".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 08:00 Uhr