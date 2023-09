Italiens früherer Staatspräsident Napolitano ist tot

Rom: Italien trauert um Giorgio Napolitano: Der frühere Staatspräsident ist gestern Abend in einem Krankenhaus in Rom gestorben. Er wurde 98 Jahre alt. Von 2006 bis 2015 war Napolitano Staatsoberhaupt - so lange wie kein anderer. Er gilt als prägende Figur der italienischen Nachkriegsgeschichte. Papst Franziskus lobte Napolitano für seine - so wörtlich - "großen intellektuellen Gaben". Bundespräsident Steinmeier bezeichnete den Verstorbenen als "europäisches Geschichtsbuch mit scharfem Blick für Realitäten".

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 05:00 Uhr