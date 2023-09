Italiens früherer Präsident Napolitano ist tot

Rom: Der frühere italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano ist tot. Wie die Regierung mitteilte, starb der ehemalige Staatschef im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Rom. Napolitano war zwischen 2006 und 2014 Staatsoberhaupt Italiens, und damit so lange wie kein anderer bislang. Der amtierende Staatspräsident Mattarella würdigte seinen Vorgänger. Napolitanos Leben spiegele einen großen Teil der Geschichte Italiens in der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts. Napolitano war viele Jahre Mitglied der italienischen Kommunisten, wich aber oft von der Parteilinie ab. International genoss Napolitano hohes Ansehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 22:00 Uhr