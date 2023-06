Italiens Ex-Premier Berlusconi mit 86 Jahren gestorben

Kurzmeldung ein/ausklappen NATO will mit "Air Defender 23" Verteidigungsfähigkeit beweisen

Wunstorf: Die NATO will mit ihrer Luftübung "Air Defender 23" ihre Verteidigungsbereitschaft beweisen. Das hat der Luftwaffen-Inspekteur der Bundeswehr, Gerhartz, im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt. Die Übung sei ein Zeichen an die NATO-Nationen, dass man bei einem etwaigen Bündnisfall schnell in der Lage sei zu reagieren. Es sei gelungen, so Gerhartz, innerhalb weniger Tage mehr als 250 Flugzeuge einsatzbereit zu haben. Deutschland hat die Federführung der Übung inne. Wie Gerhartz betonte, zeigt Deutschland so aufgrund seiner Größe und Position in Europa, dass es eine Führungsrolle übernehmen kann. An dem Manöver nehmen etwa 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern teil, insgesamt sind im knapp zehntägigen Übungszeitraum rund 2000 Flüge geplant. Sie endet am 23. Juni.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2023 12:00 Uhr