Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi 86-jährig gestorben

Meldungsarchiv - 12.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Mailand: Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Das gab sein Sprecher am Vormittag bekannt. Der 86-jährige Milliardär und Medienunternehmer hatte sich am Freitag wieder zur Behandlung in ein Mailänder Krankenhaus begeben. Dort wurde er erneut wegen seiner Leukämie behandelt. Berlusconi war dort schon ab April wochenlang auf Station, nachdem er über Atemnot geklagt hatte. Er war zwischen 1994 und 2011 insgesamt viermal Ministerpräsident. Zuletzt war er Senator. Berlusconis Partei "Forza Italia" koaliert aktuell mit der ultrarechten Partei von Ministerpräsidentin Meloni. Berlusconis Karriere war von etlichen Skandalen geprägt. Der gebürtige Mailänder musste sich wegen mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte und seiner Rolle bei Sexpartys vor Gericht verantworten. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2023 11:00 Uhr