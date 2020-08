Italienischer Senat macht Weg für Prozess gegen Salvini frei

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien ist der Weg frei für einen zweiten Prozess gegen Ex-Innenminister Salvini. Der Senat in Rom hat die Immunität des Politikers aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft will Salvini vor Gericht stellen, weil er einem Schiff mit mehr als 100 geretteten Flüchtlingen das Anlegen verweigert hatte. Wegen seiner Flüchtlingspolitik droht dem Parteichef der rechten Lega schon ein anderer Prozess. Sollte Salvini verurteilt werden, drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft - wegen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 23:00 Uhr