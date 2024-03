Italienischer Pianist Maurizio Pollini ist tot

Mailand: Der italienische Pianist und Dirigent Maurizio Pollini ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies teilte das Opernhaus seiner Heimatstadt Mailand mit. Dort hieß es, die Scala trauere um "einen der großen Musiker unserer Zeit". Zum Repertoire Pollinis gehörten die großen Klavierwerke der Klassik, aber auch zeitgenössische Musik. Seinen Durchbruch schaffte er 1960 im Alter von 18 Jahren, als er in Warschau den renommierten Chopin-Wettbewerb gewann. 1976 wurde Pollini in einer Kritiker-Umfrage zum besten Pianisten der Welt gekürt. Er trat 168 Mal an der Scala auf. Das letzte Konzert gab Pollini dort vor gut einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 15:00 Uhr