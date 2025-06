Italienischer Nationaltrainer Spalletti muss gehen

Rom: Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation hat Italiens Fußball-Verband Trainer Spalletti entlassen. Der 66-jährige erklärte auf einer Pressekonferenz, er werde nur noch für das morgige Spiel gegen Moldau an der Seitenlinie stehen. Verbandspräsident Gravina habe ihm mitgeteilt, dass er danach von seinem Amt entbunden werde. Er wäre gern Nationaltrainer geblieben, so Spalletti, habe aber nicht das Beste aus allen Spielern herausgeholt. Nach der 0:3-Niederlage Italiens gegen Norwegen vor zwei Tagen war die Kritik am Trainer noch einmal lauter geworden.

