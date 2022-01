Italienischer Mode-Designer Cerruti ist tot

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der italienische Star-Designer Nino Cerruti ist tot. Der Modeschöpfer starb mit 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont. Nach Angaben der Zeitung "Corriere della Sera" war er dort wegen einer Hüftoperation. Cerruti galt als Pionier der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert. "Ein Riese unter den italienischen Unternehmern geht von uns", erklärte der stellvertretende Wirtschaftsminister Pichetto. Cerruti hatte mit 20 Jahren sein Philosophiestudium abgebrochen, um nach dem Tod seines Vaters dessen Textilfabrik zu übernehmen. Cerruti, der viele Hollywood-Stars einkleidete, war auch offizieller Designer des Ferrari-Teams in der Formel 1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 22:00 Uhr