Italienischer Kardinal verteidigt Arbeit von Seenotrettern

Rom: Der italienische Kardinal Zuppi hat den Einsatz von privaten Seenotrettern im Mittelmeer verteidigt. In einem Zeitungsinterview sagte der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, wenn diese Nichtregierungsorganisationen Komplizen der Schlepper seien, dann treffe dies auch für die Küstenwache zu. Schließlich führe die 95 Prozent der Rettungen durch. Zuppi sagte, humanitäre Aktionen dürften nicht kriminalisiert werden. Die katholische Kirche in Italien war nach Zahlungen an die Organisation Mediterranea kritisiert worden, weil sie damit angeblich kriminelle Aktivitäten unterstütze. Der Kardinal wies dies erneut zurück und sagte, es sei besser, die wahren Schleuser ausfindig zu machen. Auch Papst Franziskus hatte jüngst Mitglieder von mediterranea bei der Generalaudienz empfangen und ihre Arbeit gelobt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 15:30 Uhr