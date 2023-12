Italienische Umweltaktivisten färben Canale Grande grün

Venedig: Umweltaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" haben den berühmten Canale Grande in der italienischen Lagunenstadt und mehrere Flüsse im Land grün gefärbt. Mit der Aktion wollen sie darauf aufmerksam machen, dass die Verhandlungen bei der internationalen Klimakonferenz in Dubai aus ihrer Sicht zu scheitern drohen. Die Klimakrise habe bereits katastrophale Auswirkungen auf Italien, und die Wissenschaft gehe davon aus, dass es noch schlimmer werde, erklärten Vertreter von "Extinction Rebellion" in Dubai. Bei dem grün leuchtenden Farbstoff soll es sich um ein harmloses Mittel handeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 08:00 Uhr