Italienische Regierung beschließt Corona-Konjunkturprogramm

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die italienische Regierung hat ein gigantisches Konjunkturprogramm zur Überwindung der Corona-Krise beschlossen. Das Kabinett in Rom billigte in der Nacht das Maßnahmenpaket mit einem Volumen von fast 223 Milliarden Euro. Gegen das Vorhaben hatte sich zunächst der Junior-Partner der Regierungskoalition Italia Viva gestellt und mit einem Ausstieg aus dem Bündnis gedroht. Am Ende wurde das Programm überarbeitet; unter anderem wurden die Mittel für das Gesundheitswesen aufgestockt. Ministerpräsident Conte hatte zuvor für das Konjunkturprogramm geworben, das durch Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds der EU finanziert werden soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.01.2021 03:00 Uhr