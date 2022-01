Italienische Präsidentenwahl geht in die siebte Runde weiter

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Weil auch der sechste Wahlgang zur Bestimmung eines neuen Staatspräsidenten in Italien kein Ergebnis gebracht hat, gibt es heute einen weiteren Wahlgang. Gestern hatte erneut der amtierende Präsident Mattarella die meisten Stimmen erhalten. Allerdings will der 80-Jährige keine zweite Amtszeit. Senatspräsidenten Maria Casellati von der konservativen Partei Forza Italia bekam mit 382 Stimmen den zweitgrößten Zuspruch, aber deutlich weniger als die erforderlichen 505 Stimmen. Am Abend trafen sich die Parteichefs der Lega, der Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung, die zusammen einen beträchtlichen Teil der Stimmen hinter sich vereinen. Lega-Chef Salvini kündigte anschließend an, dass der Block für eine Frau stimmen werde - nannte aber keinen Namen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 06:00 Uhr