Italienische Polizei nimmt mutmaßliche Mafiosi fest

Palermo: Die italienische Polizei ist mit einer landesweiten Großrazzia gegen Dutzende mutmaßliche Mafiosi vorgegangen. Sicherheitskräfte setzten insgesamt 85 Männer und Frauen fest, 63 von Ihnen kamen in Haft. Den Mitgliedern der sizilianischen Mafia "Cosa Nostra" wird unter anderem Drogenhandel, Korruption und Erpressung vorgeworfen. Die Razzien fanden unter anderem auf Sizilien in den Städten Palermo und Trapani, aber auch in Neapel und der Hauptstadt Rom statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.07.2021 10:45 Uhr