Italienische Polizei hebt Neonazi-Gruppe aus

Bologna: In Italien hat die Polizei eine gewaltbereite Neonazi-Gruppe ausgehoben. Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten in Bologna von mindestens zwölf Festnahmen. Insgesamt richteten sich Razzien in mehreren Städten gegen 25 Verdächtige. Bei ihnen wurden Schusswaffen, Messer und rechte Propaganda sichergestellt. Laut Polizei handelte es sich um eine gut organisierte Zelle, die bereits zu Anschlägen in der Lage gewesen wäre. Ihr Ziel war die Errichtung eines autoritären Staates. Dazu plante sie offenbar auch einen Anschlag auf die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Die Neonazi-Gruppe nannte sich selbst "Werwolf-Division" - eine Anspielung auf eine Nazi-Organisation, die die deutsche SS gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 19:00 Uhr