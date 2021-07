Italienische Fans feiern den Sieg der Fußball-Europameisterschaft

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Italien ist Fußball-Europameister. Die Elf von Trainer Roberto Mancini hat England im Londoner Wembley Stadion mit 4:3 nach Elfmeter-Schießen besiegt. Dabei vergaben die eigens dafür eingewechselten englischen Spieler Rashford und Sancho, ebenso wie Saka. In sozialen Medien wurde dieser deshalb teilweise rassistisch beleidigt. Der englische Fußball-Verband verurteilte die Posts und die Polizei ermittelt gegen einige Absender. In Italien und auch in Deutschland feierten tausende Fans die Squadra Azzurra bis in die späte Nacht hinein. Unter anderem in München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Bayreuth versammelten sich Anhänger und fuhren mit Autokorsos durch die Straßen. Die Mannschaft wird am Nachmittag in Italien zurückerwartet und dann von Ministerpräsident Draghi im Regierungspalast in Rom empfangen. Er hatte in der Nacht über Twitter den Mannschaftsgeist gelobt, der das italienische Team ausgezeichnet habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 07:00 Uhr