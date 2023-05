Italienische Ermittler würdigen deutsche Behörden für Zusammenarbeit

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz dringt auf verbindliche Ziele bei nächster Weltklimakonferenz

Berlin: Deutschland will zwei Milliarden Euro für den Grünen Klimafonds bereitstellen. Das kündigte Bundeskanzler Scholz beim Petersberger Klimadialog an. In seiner Rede zum Abschluss des internationalen Treffens sagte er, der Wandel zur Klimaneutralität müsse auch finanziert werden. Die Gelder aus dem Fonds fließen an Schwellen- und Entwicklungsländer, die damit Klimaschutzprojekte finanzieren. Scholz pochte darauf, bei der nächsten Klimakonferenz weltweit verbindliche Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien zu beschließen. Entwicklungsministerin Schulze von den Grünen nannte die deutsche Zusage ein starkes Zeichen. In Berlin waren Vertreter von mehr als 40 Staaten zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz zusammengekommen, die Ende November in Dubai beginnt.

