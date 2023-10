Italienische Bande verkaufte Kerosin aus angezapfter Nato-Pipeline

Brüssel: Aus einem Pipeline-System der Nato sind große Mengen an Kerosin gestohlen worden, die dann über Tankstellen weiterverkauft wurden. Die Vorfälle liegen bereits vier Jahre zurück, wurden jedoch erst jetzt von einer Nato-Sprecherin bestätigt. Demnach hatten Kriminelle für den Diebstahl in einem Feld unweit der belgisch-französischen Grenze eine der Röhren des Leitungssystems angezapft und insgesamt etwa 800 000 Liter Flugzeug-Treibstoff gestohlen. In Italien gab es dazu bereits umfangreiche Ermittlungen. Denn die Diebesbande war dort ansässig. Laut Polizei brachte sie das Kerosin nach Italien und verkaufte es dann illegal an unwissende Autofahrer. Der Fall ist besonders brisant, weil die angezapfte zentral-europäische Pipeline ein wichtiger Teil des Nato-Verteidigungssystems ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 08:45 Uhr