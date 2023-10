Italienische Bande verkaufte Kerosin aus angezapfter Nato-Pipeline

Rom: Aus einem Pipeline-System der Nato sind Ende des vergangenen Jahrzehnts große Mengen an Kerosin gestohlen worden. Wie eine Sprecherin des Verteidigungsbündnisses der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, hatten Kriminelle für den Diebstahl in einem Feld unweit der belgisch-französischen Grenze eine der Röhren angezapft. Es gehe um etwa 800.000 Liter Flugzeug-Treibstoff. Nach Angaben der italienischen Finanzpolizei wurde das gestohlene Kerosin in Italien an unwissende Autofahrer weiterverkauft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 04:00 Uhr