Italiener und Portugiesen feiern Jahrestage der Befreiung

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Mit einem vielstimmigen "Bella Ciao" haben die Italiener am Abend von Fenstern und Balkonen aus die Befreiung vom Faschismus vor 75 Jahren gefeiert. Über der Hauptstadt Rom sprühten Jagdflieger die italienischen Nationalfarben an den Himmel, vielerorts hing die italienische Fahne aus den Fenstern. Wegen der Corona-Pandemie gilt landesweit eine strikte Ausgangssperre; so waren alle Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung abgesagt worden. - Auch in Portugal konnte die jährliche Demonstration zum 25. April wegen der Corona-Krise nicht begangen werden. Die Menschen erinnerten dort mit Gesängen aus den Fenstern an die Nelkenrevolution von 1974. Damals endete die fast 50 Jahre währende Gewaltherrschaft des Diktators Salazar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 00:00 Uhr