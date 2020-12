Italiener graben antiken Schnellimbiss in Pompeji aus

Papst Franziskus betet für verfolgte Christen weltweit

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat für verfolgte Christen gebetet. Es gebe leider viele davon, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche beim traditionellen Angelus-Gebet am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag. An diesem Datum erinnern die Katholiken an den heiligen Stephanus, der laut Überlieferung als erster christlicher Märtyrer durch Steinigung vor den Toren Jerusalems getötet wurde. Wie einst Stephanus, so Franziskus, sollten die Gläubigen heutzutage anderen Menschen ihre Fehler verzeihen. Auch bei Streit zuhause sollte man versuchen, die Wogen zu glätten. Zuvor hatte sich der Papst auf Twitter bei denjenigen bedankt, die an Weihnachten an ihn gedacht haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2020 14:00 Uhr