Italien zweifelt an Existenzberechtigung der Nato

Der italienische Verteidigungsminister stellt das Verteidigungsbündnis infrage: Der Fratelli d'Italia-Politiker Guido Crosetto sagte bei einem Vortrag in Padua, die USA und die EU seien nicht mehr das Zentrum der Welt. Die Nato müsse sich den veränderten Zeiten anpassen und mit dem globalen Süden zusammenarbeiten. Italien gehört der NATO seit ihrer Gründung 1949 an. - Kommende Woche treffen sich die inzwischen 32 Nato-Mitglieder zu einem Gipfel in Den Haag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2025 18:45 Uhr