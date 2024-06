Italien zieht ins Achtelfinale der Fußball-EM ein

Leipzig: Bei der Fußball-Europameisterschaft steht auch Italien im Achtelfinale. Die Titelvereidiger schafften in letzter Minute in Leipzig ein 1 zu 1 Unentschieden gegen Kroatien. Zuvor gewann Spanien mit 1 zu 0 gegen Albanien, das damit ausgeschieden ist. - Heute entscheidet sich, auf wen Deutschland am Samstag im Achtelfinale trifft. Mögliche Gegner sind England, Dänemark, Slowenien oder Serbien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 01:00 Uhr