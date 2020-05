Italien will Grenzen ab 3. Juni wieder öffnen

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italienische Medien berichten, dass die Grenzen ab dem 3. Juni wieder geöffnet werden sollen. Dann könnten Menschen aus der EU und dem Schengen-Raum wieder einreisen - auch ohne danach zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, hieß es. Bisher ist eine Einreise nur in Ausnahmefällen möglich, darunter zum Beispiel für Italiener im Ausland, die in ihre Heimat zurück wollen oder Ausländer, die ihren Wohnsitz in Italien haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.05.2020 01:00 Uhr