Italien will deutsches Rettungsschiff zwei Monate festsetzen

Reggio Calabria: Italien will ein Schiff der privaten deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye mit mehr als 140 Flüchtlingen an Bord zwei Monate lang nicht mehr auslaufen lassen. Das meldet die Behörden vor Ort und die Seenotrettungsorganisation. Zur Begründung heißt es, es seien im Mittelmeer Flüchtlinge an Bord genommen worden, obwohl Libyens Küstenwache zu deren Aufnahme bereit gewesen wäre. Die Hilfsorganisation erklärte, ein solches Vorgehen hätte gegen das Völkerrecht verstoßen. Die „Sea-Eye 4“ war gestern nach einem zweieinhalbwöchigen Einsatz in der Stadt an der Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland eingelaufen. Nach Angaben eines Sprechers stammen die meisten Migranten aus Syrien und Somalia.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 20:00 Uhr