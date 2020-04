Italien will Ausgangssperre bis Anfang Mai verlängern

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die italienische Regierung will die Ausgangsverbote für die Bürger bis zum 3. Mai verlängern. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Demnach will Premierminister Conte einen entsprechenden Beschluss noch heute vor der Presse verkünden. Italien wird den Berichten zufolge frühestens am 4. Mai, also in mehr als drei Wochen, wieder großflächig geöffnet, wie es heißt. Ein Großteil der geschlossenen Unternehmen müsste bis dahin noch auf die Wiederaufnahme der Produktion warten. Die Schulen könnten sogar erst im September wieder öffnen. In Italien gelten wegen der Corona-Pandemie seit einem Monat strenge Ausgangsverbote. Die Menschen dürfen nur ausnahmsweise das Haus verlassen, etwa wenn sie zur Arbeit oder zum Einkaufen müssen. In den letzten Tagen hatte sich die Ansteckungsrate verlangsamt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 13:45 Uhr