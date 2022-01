Italien weitet Impfpflicht auf Über-50-Jährige aus

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien weitet wegen immer neuer Ansteckungsrekorden die Corona-Impfpflicht aus auf Menschen über 50 sowie das Personal an Universitäten. Ministerpräsident Draghi sagte am Abend, man schreite besonders in den Altersklassen ein, die mehr vom Risiko eines Krankenhausaufenthalts betroffen seien. Ab dem 15. Februar gilt demnach für Über-50-Jährige außerdem die 2G-Regel am Arbeitsplatz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 03:00 Uhr