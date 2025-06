Italien weitet Handyverbot an Schulen auf obere Klassen aus

Italien verbietet Handys auch in oberen Schulklassen. Die neue Verordnung des Bildungsministeriums tritt nach den Sommerferien in Kraft. Bislang galt das Handyverbot nur für Schülerinnen und Schüler bis zu einem Alter von 15 Jahren. Von der Ausweitung erhofft sich das italienische Bildungsministerium, dass es in den Klassen ruhiger wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 19:15 Uhr