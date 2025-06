Italien weitet Handy-Verbot an Schulen auf obere Klassen aus

Bisher durften Schülerinnen und Schüler in Italien kein Handy in der Schule benutzen, bis sie ungefähr 15 Jahre alt sind. Jetzt wird das Verbot ausgeweitet: Auch für ältere Schüler werden Handys im Unterricht verboten. Ausnahmen soll es aber gegen, zum Beispiel für Schüler, die wegen einer Behinderung auf ihr Handy angewiesen sind. Bildungsminister Valditara von der rechtsnationalen Partei Lega hofft, dass es so im Unterricht ruhiger wird.

